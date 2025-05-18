مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا ببلاغ ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب إعلان مسيء

الأحد، 18 مايو 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

تقدم نادي ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب إحدى الحملات الإعلانية.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب إعلان يتضمن تلميحات مسيئة ضد نادي الزمالك وجماهيره".

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وكانت إحدى شركات الاتصالات قد نشرت إعلانا أمس السبت كدعاية للنادي الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم السبت المقبل في تمام الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم لقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة قبل مباراتين من الختام.

وفقد الزمالك فرصة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية الموسم المقبل.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية شركة الاتصالات
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