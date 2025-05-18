ريان شرقي يعلن رحيله عن ليون

الأحد، 18 مايو 2025 - 16:39

كتب : FilGoal

ريان شرقي أمام أونانا - ليون ضد مانشستر يونايتد

أعلن ريان شرقي جناح ليون رحيله من الفريق الصيف المقبل.

وشارك الفرنسي ذو الأصول الجزائرية في فوز ليون على أنجيه 2-0 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وقال شرقي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "أعتقد أنها هذه هي آخر مباراة لي مع ليون".

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وأضاف البالغ من العمر 21 عاما "لم أقم أبدا بخيانة نادي ليون، لقد بذلت كل شيء من أجل هذا القميص".

وتابع "مستقبلي؟ لا أدري إلى أين سيأخذني القدر".

وواصل "أنا فخور بما قدمته إلى ليون طوال 14 عاما، قدمت كل ما لدي بشغف وتصميم".

وأتم "مهما حدث سأعود إلى ليون في يوم من الأيام".

ويمتد عقد ريان شرقي مع ليون حتى صيف 2026، لكن اتفق مع النادي منذ فترة أنه سيرحل في صيف 2025.

وذكرت جريدة لو باريزيان أن أندية باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنام تتنافس على ضم اللاعب.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ليون يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل البالغ من العمر 21 عاما.

ويأمل ليون في الاحتفاظ بنجمه الشاب ولكن وضع النادي المالي قد يضطره إلى بيعه.

شرقي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وكذلك الجناحين.

كما يلعب بشكل مستمر مع منتخب فرنسا تحت 21 سنة، لكنه لم ينضم لمنتخب فرنسا الأول حتى الآن ولم يختار تمثيل منتخب الجزائر.

في موسم 2024-2025 سجل شرقي 12 هدفًا وصنع 20 من 44 مباراة بمختلف المسابقات.

بشكل عام، لعب شرقي 185 مباراة بقميص ليون، وسجل 29 هدفا وصنع 45.

ريان شرقي ليون
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