رغم النجاة من الهبوط.. ليكيب: نانت يخطط لإقالة مدربه

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي نانت يدرس الانفصال عن مدربه أنطوان كومبواري، رغم النجاة من الهبوط.

وضمن نانت فريق مصطفى محمد البقاء في الدوري الفرنسي للموسم المقبل بعد فوزه على مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد.

وذكر التقرير أن نانت يخطط للانفصال عن كومبواري، بعدما رغبت إدارة النادي في فعل الشيء نفسه في ديسمبر الماضي، لكنها لم تتمكن من إيجاد بديل مناسب.

وأضاف التقرير أن المدرب أصبح الآن على وشك الرحيل عن نانت، مع ظهور أسماء مرشحة للتواجد بدلا منه في القيادة الفنية لنانت.

وفقًا لصحيفة ليكيب يُعدّ بيير ساج العاطل عن العمل منذ مغادرته أولمبيك ليون في وقت سابق من هذا الموسم أحد الأسماء المرشحة لخلافة كومبواري، وكذلك لويس كاسترو، الذي فشل في قيادة فريق دونكيرك للتأهل إلى الدوري الفرنسي الممتاز.

رحيل كومبواري قد يكون طوق النجاة لمصطفى محمد الذي عاش موسما سيئا معه، إذ شارك كبديل في معظم مباريات الموسم.

مصطفى محمد قرر عدم خوض مواجهة مونبيلييه الأخيرة لأنها أقيمت تحت شعار دعم المثليين، ليعاقبه النادي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبذلك يكون مصطفى محمد قد اختتم موسمه بالمشاركة في 32 مباراة بمختلف المسابقات.

وساهم مصطفى في 7 أهداف هذا الموسم إذ سجل 6 وصنع هدف وحيد.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027.