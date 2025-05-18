رغم النجاة من الهبوط.. ليكيب: نانت يخطط لإقالة مدربه

الأحد، 18 مايو 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

أنطوان كومبواريه - نانت

أوضحت جريدة ليكيب أن نادي نانت يدرس الانفصال عن مدربه أنطوان كومبواري، رغم النجاة من الهبوط.

وضمن نانت فريق مصطفى محمد البقاء في الدوري الفرنسي للموسم المقبل بعد فوزه على مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد.

وذكر التقرير أن نانت يخطط للانفصال عن كومبواري، بعدما رغبت إدارة النادي في فعل الشيء نفسه في ديسمبر الماضي، لكنها لم تتمكن من إيجاد بديل مناسب.

أخبار متعلقة:
لابورتا: توصلنا لاتفاق من أجل تمديد عقد يامال.. وخطوة أخيرة منتظرة ديلي ميل: بديل ألكسندر أرنولد يخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الاثنين هل ألمح دي ماريا لعدم الظهور في كأس العالم للأندية مع بنفيكا؟ دي بروين: قد أغيب عن كأس العالم للأندية لهذا السبب

وأضاف التقرير أن المدرب أصبح الآن على وشك الرحيل عن نانت، مع ظهور أسماء مرشحة للتواجد بدلا منه في القيادة الفنية لنانت.

وفقًا لصحيفة ليكيب يُعدّ بيير ساج العاطل عن العمل منذ مغادرته أولمبيك ليون في وقت سابق من هذا الموسم أحد الأسماء المرشحة لخلافة كومبواري، وكذلك لويس كاسترو، الذي فشل في قيادة فريق دونكيرك للتأهل إلى الدوري الفرنسي الممتاز.

رحيل كومبواري قد يكون طوق النجاة لمصطفى محمد الذي عاش موسما سيئا معه، إذ شارك كبديل في معظم مباريات الموسم.

مصطفى محمد قرر عدم خوض مواجهة مونبيلييه الأخيرة لأنها أقيمت تحت شعار دعم المثليين، ليعاقبه النادي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبذلك يكون مصطفى محمد قد اختتم موسمه بالمشاركة في 32 مباراة بمختلف المسابقات.

وساهم مصطفى في 7 أهداف هذا الموسم إذ سجل 6 وصنع هدف وحيد.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027.

أنطوان كومبواري نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
بمشاركة جزئية من كوكا.. لو هافر يهزم ستراسبورج في الوقت القاتل ويضمن البقاء ركلة مرموش تكتب تاريخ كريستال بالاس.. مانشستر سيتي بلا لقب كبير في موسم كارثي مؤتمر سلوت: كييزا ينافس صلاح لسوء حظه.. وهذا موقفنا من ضم فريمبونج مصطفى محمد: أصولي وقيم راسخة تمنعاني من خوض مواجهة مونبيليه نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام مونبيليه بسبب حملة دعم المثلية مونت كارلو: مصطفى محمد يرفض خوض ختام الدوري الفرنسي بسبب حملة دعم المثلية بركلات الترجيح.. تريزيجيه يشارك في تأهل الريان لنصف نهائي كأس أمير قطر ضد الدحيل الوكرة يرفض طلب الأهلي لضم حمدي فتحي بشكل نهائي
أخر الأخبار
مباراة فاصلة؟ ماذا يحتاج نابولي "المسيطر" وإنتر "المنتظر" للتتويج بالدوري في الجولة الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
تأجيل حسم الدوري.. دقائق خيالية ومثيرة في تعادل إنتر مع لاتسيو ونابولي أمام بارما ساعة | الكرة الأوروبية
روما يقضي على آمال ميلان الأوروبية.. ويوفنتوس يفوز على أودينيزي ويقترب من دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
دياب: تصريحات طه عزت لم تكن موفقة.. والمادة محل اعتراض لجنة التظلمات طبيعية 2 ساعة | الدوري المصري
للمرة الأولى.. جنوب إفريقيا تتوج بكأس أمم إفريقيا للشباب على حساب المغرب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول - الولاية السادسة.. المصري يعين ميمي عبد الرازق مدربا للفريق 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا يكشف موقفه من مباراة بيراميدز.. ورد الرابطة خلال الاجتماع 2 ساعة | الدوري المصري
قرارات رابطة الأندية.. إلغاء الهبوط وتجديد الثقة في المجلس برئاسة أحمد دياب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة