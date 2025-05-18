خبر في الجول - بيراميدز يجهز ملفا كاملا بشأن أزمة مباراة القمة قبل التصعيد للمحكمة الرياضية

قرر نادي بيراميدز تجهيز ملفا كاملا بشأن أزمة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي وعدم خصم 3 نقاط إضافية.

وأعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة أعلنت قرارها بشأن أزمة القمة بعد انسحاب الأهلي أمام الزمالك في مباراة الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ووفقا لقرارات الرابطة فلن يتم خصم نقاط إضافية من الأهلي مع الاكتفاء بخسارته المباراة ضد الزمالك بنتيجة 3-0.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يجهز ملفا كاملا بشأن أزمة مباراة القمة وعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي لرفعه إلى المحكمة الرياضية الدولية.

ويتضمن الملف ترجمة للائحة الأساسية لاتحاد الكرة ولائحة رابطة الأندية وترجمة مداخلات المسؤولين بشأن تلك الواقعة.

وجاءت توصيات لجنة التظلمات

- عدم جواز نظر في التظلمات المقدمة من الأهلي وبيراميدز والزمالك لنهائية قرار مجلس إدارة الرابطة.

- التوصية بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة الرابطة وتعديل البند 14.7 بشأن الانسحاب من المباراة بخصم 6 نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم.

على رابطة الأندية مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها للائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.

مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الأندية المشاركة في البطولة لدرأ للشبهات.

على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة المنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.

مناشدة الاندية المكونة للمنظومة الرياضية اعلام المصلحة الوطنية والعمل على بث روحالتعاون والمحبة بينها مما يعود اثرة على المنتخبات الوطنية.