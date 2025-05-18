غرامة مالية وحرمان للجماهير.. اتحاد السلة يفرض عقوبات جديدة على الزمالك

الأحد، 18 مايو 2025 - 15:49

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قرار لجنة المسابقات برئاسة محمد فتحي بتوقيع عقوبة جديدة على جماهير الزمالك.

وأشار بيان اتحاد السلة إلى أن العقوبات بسبب خروج الجماهير عن النص في ثالث مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري أمام الأهلي.

وقرر اتحاد السلة توقيع غرامة مالية قيمتها 60 ألف جنيه مع إبلاغ شركة تذكرتي بمنع الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي ضد الزمالك الثالثة من حضور أي فعاليات أو مباريات لاتحاد كرة السلة لمدة شهرين.

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وشدد اتحاد كرة السلة على تغليظ العقوبة مستقبلا حال تكرار مثل هذه الأحداث.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة السلة كالآتي:

"اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، قرار لجنة المسابقات برئاسة محمد فتحى بعقوبة جديدة على جماهير نادي الزمالك، بسبب خروج الجماهير عن النص في ثالث مباريات نصف نهائي الدوري أمام النادي الأهلي".

"وجاء في تقرير مراقب المباراة، أن جماهير نادي الزمالك خرجت عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة، للمباراة الثانية على التوالي".

"وقرر اتحاد السلة توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 60 ألف جنيه، مع إبلاغ شركة تذكرتي بمنع الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي والزمالك الثالثة في سلسلة نصف النهائي من حضور أي فعاليات أو مباريات لاتحاد كرة السلة لمدة شهرين".

"وفي حالة تكرار مثل هذه الأحداث سيتم تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث، قد تصل إلى منع جماهير الزمالك من حضور المباريات".

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

ويتقدم الأهلي في السلسلة بنتيجة 2-1 عقب مرور ثلاث جولات.

وكان الزمالك فاز في اللقاء الأول بنتيجة 72-70.

وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 69-52 على الزمالك.

بينما تغلب الأهلي في المباراة الثالثة بنتيجة 78-52.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.

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