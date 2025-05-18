تسوية الأمور المالية بين الهلال وجيسوس

أنهت إدارة نادي الهلال جميع الأمور المالية مع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق السابق الأسبوع الماضي.

وقال لويس هنريكي محامي جيسوس في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "الأسبوع الماضي، تمَّ تسوية كل الأمور المالية بين الهلال وجيسوس، وكذلك كل الأمور الشخصية في عقد المدرب مع النادي".

وأضاف "هل كانت هناك أزمةٌ بين الإدارة والمدرب حول المستحقات المتبقية، أو كيفية سدادها؟ لم تكن هناك أزمةٌ بسبب المستحقات".

وكانت الرياضية كشفت يوم 3 مايو أن الهلال سيمنح المدرب البرتغالي مليونًا و832 ألف يورو مقابل الشهرين المتبقيين في عقده بعد إنهائه رسميًّا.

ورحل جيسوس عن الهلال بعد الخسارة أمام أهلي جدة، ومغادرة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخاض المدرب برفقة الفريق في الموسم الجاري 44 مباراةً.

بواقع 27 في الدوري السعودي، و12 في دوري أبطال آسيا للنخبة، و3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين، و2 في كأس السوبر السعودي.

ونجح في الفوز بـ31 مباراة، وتعادل في 5، فيما خسر 8 مواجهات.