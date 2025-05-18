خبر في الجول - بيراميدز يدرس التصعيد بسبب أزمة مواجهة سيراميكا كليوباترا

الأحد، 18 مايو 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - سيراميكا - علي جبر

يدرس نادي بيراميدز التصدي لأبعد مدى في أزمة مطالبته بتأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز مواجهاته في الدوري يوم 28 مايو الجاري أمام سيراميكا كليوباترا.

وطلب بيراميدز بشكل رسمي تأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بسبب خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز يومي 24 مايو و1 يونيو.

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وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يدرس التصعيد لأبعد مدى في أزمة مطالبته بتأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويشمل تصعيد بيراميدز بما في ذلك احتمالية عدم خوض المباراة من الأساس.

وكان بيراميدز قد تغلب على بتروجت بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

ويبتعد بيراميدز بفارق نقطتين فقط عن الأهلي المتصدر قبل الجولة الختامية للفريقين.

وكان الأهلي قد تغلب على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة اللقب.

ويتبقى للأهلي مباراة وحيدة أمام فاركو من المقرر لها يوم 28 مايو الجاري.

وفي نفس اليوم يلاقي بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا في ختام مسابقة الدوري.

الدوري المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا
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