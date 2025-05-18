دي بروين: قد أغيب عن كأس العالم للأندية لهذا السبب

أوضح كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي أنه لن يشارك في كأس العالم للأندية مع فريقه بنسبة كبيرة.

وينتهي عقد دي بروين بنهاية الموسم الجاري، وأعلن النادي رحيله وعدم تجديد عقده.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها جريدة ذا جارديان: "عليّ أن أعتني بنفسي، لأنه إذا أُصبتُ في كأس العالم للأندية، فماذا سأفعل؟ لن يهتم أحد بضمي حينها. لذا، هناك احتمال كبير ألا أشارك في البطولة".

وأضاف النجم البلجيكي "لستُ أنا من يضع القواعد، ولا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك".

وتابع "سأتخذ قراري عندما أكون مستعدا أو مرتاحا لاتخاذه. أريد إنهاء هاتين المباراتين واتخاذ قرار، لكن الأمر ليس بهذه السهولة".

ومن المقرر أن يلعب دي بروين مباراتيه الأخيرتين بقميص سيتي، أمام بورنموث في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء، وضد فولام يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

فيما يلعب سيتي مباريات مرحلة المجموعات بكأس العالم للأندية في النصف الثاني من شهر يونيو، أي قبل انتهاء عقد دي بروين في 30 يونيو، لكن يبدو أن اللاعب قرر عدم اللعب.

وأكمل دي بروين "عليّ أن أعتني بأسرتي. لديّ زوجة و3 أطفال، والأمر ليس سهلًا في هذا الوقت".

وأتم "ظهوري الأخير في ملعب الاتحاد للمرة يوم الثلاثاء؟ لا أعرف كيف سأشعر وقتها. سيكون الوضع غريبا، سأحاول الاستمتاع بقدر الإمكان".

وأوضحت التقارير أن هناك اهتمام من أندية أمريكية وسعودية وإيطالية بضم النجم البلجيكي الصيف المقبل.

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