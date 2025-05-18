خبر في الجول - بعد الزمالك.. بيراميدز يقرر عدم حضور اجتماع الرابطة

قرر نادي بيراميدز عدم حضور اجتماع الرابطة مع الأندية بشأن دراسة المقترحات المقدمة لشكل ونظام الموسم المقبل.

وكان نادي الزمالك قد أعلن بشكل رسمي مقاطعة الاجتماع المقرر لرابطة الأندية المصرية المحترفة اعتراضا على الطريقة التي تُدار بها المسابقة هذا الموسم.

وعلم FilGoal.com أن نادي بيراميدز هو الآخر قد قرر عدم حضور اجتماع رابطة الأندية.

وتجتمع رابطة الأندية اليوم الأحد لدراسة المقترحات المقدمة بشأن شكل الدوري في الموسم الجديد وعدة أمور أخرى.

وحسبما علم FilGoal.com، إنه سيتم مناقشة فكرة إلغاء الهبوط المقترحة من بعض الأندية، وشكل المسابقة في الموسم الجديد.

وستطرح عدد من الأمور الخاصة بمسابقة الدوري في الموسم الجديد وتم دعوة جميع الأندية لاتخاذ القرارات.

وضمن المقاولون العرب ووادي دجلة الصعود للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد احتلال المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين بنهاية الموسم الجاري مقابل تأهل 3 فرق من دوري المحترفين ليصبح عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل 19.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وفي المركز الثامن يأتي غزل المحلة برصيد 21 نقطة.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسيتم حسم أمر جدول ترتيب المصري مع الجولة الأخيرة لأصحاب المجموعة الثانية يوم 25 مايو المقبل.