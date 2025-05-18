هل ألمح دي ماريا لعدم الظهور في كأس العالم للأندية مع بنفيكا؟

الأحد، 18 مايو 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا - بورتو

ألمح أنخل دي ماريا لاعب بنفيكا لعدم المشاركة مع فريقه في كأس العالم للأندية.

وفشل بنفيكا في التتويج بالدوري البرتغالي لصالح سبورتنج لشبونة حين تعادل مع سبورتنج براجا ليخسر اللقب بفارق نقطتين.

وقال دي ماريا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "من المؤلم للغاية أن ينتهي الدوري بهذه الطريقة بعد عام طويل كهذا".

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وأضاف "كانت هذه المباراة الأخيرة لي في الدوري البرتغالي بهذا القميص، وأنا فخور من أنني تمكنت من ارتداء هذا القميص مرة أخرى".

وتابع "هناك مباراة نهائي الكأس يوم الأحد المقبل وسنخوضها بكل رغبة في الفوز".

وزعمت تقارير أن اللاعب سيُودع بنفيكا في نهائي كأس البرتغال ضد سبورتنج لشبونة يوم 25 مايو الجاري.

بينما لم يكشف دي ماريا الذي ينتهي عقده يوم 30 يونيو المقبل موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية من عدمها.

قبل أيام، ذكرت جريدة أبولا أن نادي بنفيكا اتفق مع نجمه أنخل دي ماريا على المشاركة معه في كأس العالم للأندية.

عقد اللاعب الأرجنتيني ينتهي في 30 يونيو المقبل وهناك اتفاق على تمديده لنهاية مشوار بنفيكا في البطولة، حسب التقرير.

فيما أفادت تقارير أخرى أن بطل كأس العالم 2022 سينتقل بعد نهاية عقده إلى فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني الذي بدأ مسيرته الاحترافية فيه.

ومن المنتظر أن يستفيد بنفيكا من فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة انتقالات استثنائية من أجل البطولة، تبدأ 1 يونيو وتنتهي يوم 10 يونيو، ليمدد عقد دي ماريا.

ويلعب بنفيكا ضد بوكا جونيورز يوم 17 يونيو المقبل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ثم يلاقي أوكلاند سيتي يوم 20 في الجولة الثانية، وبايرن ميونيخ في ختام مرحلة المجموعات يوم 24 يونيو.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو بالولايات المتحدة.

أنخل دي ماريا بنفيكا كأس العالم للأندية
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