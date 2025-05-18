خبر في الجول - الرابطة تدرس زيادة فرق الدوري لـ 22 مع إلغاء الهبوط.. والمقترح المفضل

قرر مجلس إدارة رابطة الأندية الاجتماع ظهر اليوم الأحد قبل الاجتماع مع الأندية في تمام الرابعة عصرا.

وتدرس رابطة الأندية عدد من الاقتراحات ومناقشة فكرة إلغاء الهبوط مع زيادة عدد الفرق.

وعلم FilGoal.com أن هناك مقترح لإلغاء الهبوط هذا الموسم مع زيادة عدد الفرق بالموسم المقبل إلى 22.

وتدرس رابطة الأندية ذلك المقترح مع شكل الدوري للموسم الجديد قبل طرح الأمر على الأندية في الاجتماع عصر اليوم.

كما علم FilGoal.com أن المقترح المفضل لدى رابطة الأندية حتى الآن هو هبوط صاحب المركز الأخير من الدوري مع صعود الثلاثي المتأهل من دوري المحترفين.

وبذلك يصبح عدد فرق الموسم المقبل 20 فريقا ويقام الدوري بنفس نظام الموسم الحالي.

وضمن المقاولون العرب ووادي دجلة الصعود للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد احتلال المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين بنهاية الموسم الجاري مقابل تأهل 3 فرق من دوري المحترفين ليصبح عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل 19.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وفي المركز الثامن يأتي غزل المحلة برصيد 21 نقطة.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسيتم حسم أمر جدول ترتيب المصري مع الجولة الأخيرة لأصحاب المجموعة الثانية يوم 25 مايو المقبل.