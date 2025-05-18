إعادة احتجاج الوحدة ضد النصر إلى لجنة الاستئناف للمرة الثالثة

أعادت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف احتجاج نادي الوحدة ضد النصر إلى لجنة الاستئناف للمرة الثالثة من دون اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه القضية التي استمرت نحو شهرين.

وكشفت لجنة الانضباط عبر بيان نقلته جريدة الرياضية السعودية أنها قبلت احتجاج الوحدة من الناحية الشكلية بناء على ما ورد في أسباب قرار لجنة الاستئناف، لكنه رفضته من الناحية الموضوعية، مؤكدة أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وبدأت القضية في فبراير الماضي، حينما قدم الوحدة احتجاجًا على تأخر وصول حافلة فريق النصر إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع للقاء جمع الفريقين في 25 من الشهر ذاته ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي، إذ وصل فريق النصر إلى محيط الملعب بعد الوقت الرسمي لانطلاق المباراة بتسع دقائق.

وفي 4 مارس الماضي، رفضت لجنة الانضباط والأخلاق الاحتجاج في قرار قابل للاستئناف، غير أن لجنة الاستئناف ألغت قرار لجنة الانضباط وأعادت القضية إليها مرة أخرى.

وفي 28 أبريل الماضي، جددت لجنة الانضباط رفضها لاحتجاج الوحدة في قرار قابل للاستئناف أصدرته 28 أبريل الماضي وأوضحت في بيان صدر وقتها: "بعد الاطلاع على أسباب قرار لجنة الاستئناف، لم تجد اللجنة فيه ما يوجب العدول عن قرارها السابق، وعليه أصدرت قرارها وإخطار أطراف الاحتجاج ولجنة الاستئناف بالأسباب"، لكنها شددت على أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

ومرة أخرى، أعلنت لجنة الاستئناف عن قبول استئناف الوحدة، وأعادت القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق للنظر والبت فيها مجددًا.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته 14 مايو الجاري: "قبول الاستئناف من حيث الشكل عملًا بالمواد «144»، و«145»، و«146»، و«148» من لائحة الانضباط والأخلاق، وإعادة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى نادي الوحدة عملًا بالفقرة «3» من المادة «148» من لائحة الانضباط والأخلاق".

وفي سياق آخر، فرضت لجنة الانضباط والاخلاق غرامات مالية على أندية النصر والاتحاد والفتح بواقع 50 ألف ريال لكل منهم بسبب مخالفتهم للضوابط التنظيمية والتشغيلية للمباريات، كما ألزمت نادي الاتحاد بدفع 10 آلاف ريال بسبب تأخر نزول لاعبيه إلى أرضية الملعب خلال مواجهة الفيحاء في الجولة الـ31 من الدوري السعودي.