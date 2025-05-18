ديلي ميل: بديل ألكسندر أرنولد يخضع للكشف الطبي مع ليفربول يوم الاثنين

الأحد، 18 مايو 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

جيريمي فريمبونج - بايرليفركوزن

ذكرت جريدة ديلي ميل أن جيريمي فريمبونج مدافع باير ليفركوزن سيصل إلى إنجلترا يوم الأحد تمهيدا للانضمام إلى ليفربول.

وأضاف التقرير أن اللاعب الهولندي سيخضع للفحص الطبي مع ليفربول يوم الاثنين قبل التوقيع على عقد يربطه بالريدز لـ5 سنوات

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول على وشك إتمام صفقة جيريمي فريمبونج بعدما تم الاتفاق على العقد الشخصي للاعب.

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كما تم الاتفاق على كل شيء بين فريمبونج وليفربول وباير ليفركوزن، حسب التقرير.

وأضافت التقارير أنه من المنتظر أن يدفع ليفربول قيمة الشرط الجزائي في عقد فريمبونج مع ليفركوزن والتي تبلغ 35 مليون يورو.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عامًا حريص على الانتقال إلى الريدز، حسمبا أوضحت تقارير عديدة.

ويحتاج ليفربول لتعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد الذي أعلن مغادرته للنادي بنهاية عقده هذا الموسم.

وكانت جريدة كيكر قد ذكرت أن ليفربول أصبح قريبا من ضم جيريمي فريمبونج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن ليفربول متقدم في المفاوضات بالفعل، وهو قريب من إتمام الصفقة بنجاح.

وأضاف التقرير أنه لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل النهائية قبل إتمام الصفقة مع البالغ من العمر 24 عاما.

وفي حالة انتقال فريمبونج إلى ليفربول قد يتواجد في قائمة الفريق كمواطن بريطاني لأنه قضى 9 سنوات في أكاديمية مانشستر سيتي.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن قادما من سيلتك في شتاء 2021 مقابل 11 مليون يورو.

وحصل فريمبونج على بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم الماضي بالإضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

جيريمي فريمبونج ليفربول باير ليفركوزن
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