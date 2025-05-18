مصدر من الرابطة لـ في الجول: لا نتجاهل بيراميدز.. ولا يمكن تأجيل مواجهة سيراميكا لهذا السبب

نفى مصدر من رابطة الأندية تجاهل طلب بيراميدز بشأن تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو الجاري بين مواجهتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز.

وكشف معتصم سالم مساعد المدير الرياضي بنادي بيراميدز في تصريحات رسمية عن تجاهل الرابطة طلب بيراميدز وعدم الرد على الرغبة في تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأوضح مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لا يوجد تجاهل لنادي بيراميدز أو أي ناد آخر، لكن من مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة يجب أن تقام مواجهة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في نفس توقيت مواجهة الأهلي أمام فاركو".

وتابع "لا يوجد موعد متاح لإقامة المواجهتين في نفس التوقيت سوى الموعد المحدد سلفا".

وكشف المصدر "بعد ذلك الموعد بيراميدز لديه إياب نهائي دوري الأبطال ثم نهائي كأس مصر، بينما الأهلي يغادر للمشاركة في كأس العالم للأندية يوم 3 يونيو المقبل".

وكان بيراميدز قد تغلب على بتروجت بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

ويبتعد بيراميدز بفارق نقطتين فقط عن الأهلي المتصدر قبل الجولة الختامية للفريقين.