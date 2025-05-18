النصر يعرض على مدافعه التجديد مقابل 39 مليون

الأحد، 18 مايو 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

علي لاجامي لاعب النصر

قدَّمت إدارة نادي النصر عرضا لعلي لاجامي مدافع الفريق تصل قيمته لـ39 مليون ريال كراتب إجمالي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وينتهي عقد اللاعب مع النصر بنهاية الموسم، ويحق له الانتقال لأي فريق.

وأوضح التقرير أن العرض هو تمديد التعاقد لمدة 3 مواسم مع أفضلية التمديد لموسم إضافي.

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وأضاف التقرير أن النصر عرض على لاجامي التجديد مقابل راتب يبلغ 13 مليون ريال سنويا، بقيمة إجمالية تصل لـ39 مليون خلال الـ3 مواسم.

وتنتظر الإدارة رد المدافع على العرض.

وكان إدارة النصر قد قدَّمت له في وقت سابق عرضًا، يتضمَّن راتبا سنويا، يبلغ عشرة ملايين لمدة أربعة مواسم.

وكانت الرياضية كشفت في مارس الماضي أن لاجامي، طلب من إدارة النصر نحو 72 مليون ريال نظير التجديد 4 أعوام، 18 مليون كراتب سنوي.

وذلك بعد أن وصله عرض لمدة 3 مواسم من الهلال، كما أبدى أهلي جدة رغبته في التعاقد معه.

ولعب المدافع السعودي، الذي حقق بطولتي كأس السوبر وكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال مع النصر، 33 مباراةً الموسم الجاري بمجموع دقائق 1988.

علي لاجامي النصر
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