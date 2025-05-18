"لغياب العدالة والشفافية".. الزمالك يعلن مقاطعة اجتماع رابطة الأندية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مقاطعة الاجتماع المقرر لرابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأحد، لمناقشة ووضع تصورات لشكل مسابقة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وجاء قرار نادي الزمالك اعتراضاً على الطريقة التي تُدار بها المسابقة هذا الموسم، والمعبرة عن غياب العدالة والنزاهة والشفافية.

وأشار الزمالك في بيانه إلى أن هذا بدليل القرار "المجحف" الذي أصدره مجلس إدارة الرابطة بخصوص عقوبات مباراة القمة الأخيرة، والتي انسحب منها فريق الأهلي يوم 11 مارس الماضي.

وسيكون عدم حضور الاجتماع، الذي وُجّهت فيه الدعوة لنادي الزمالك، بمثابة الرفض التام من النادي لقرار مجلس الرابطة، والذي صنع أزمة نتيجة المجاملة "الفجة" لأحد الأطراف على حساب البقية.

وتجتمع رابطة الأندية اليوم الأحد لدراسة المقترحات المقدمة بشأن شكل الدوري في الموسم الجديد وعدة أمور أخرى.

وحسبما علم FilGoal.com، إنه سيتم مناقشة فكرة إلغاء الهبوط المقترحة من بعض الأندية، وشكل المسابقة في الموسم الجديد.

وستطرح عدد من الأمور الخاصة بمسابقة الدوري في الموسم الجديد وتم دعوة جميع الأندية لاتخاذ القرارات.

وضمن المقاولون العرب ووادي دجلة الصعود للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد احتلال المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين بنهاية الموسم الجاري مقابل تأهل 3 فرق من دوري المحترفين ليصبح عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل 19.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وفي المركز الثامن يأتي غزل المحلة برصيد 21 نقطة.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسيتم حسم أمر جدول ترتيب المصري مع الجولة الأخيرة لأصحاب المجموعة الثانية يوم 25 مايو المقبل.