لابورتا: توصلنا لاتفاق من أجل تمديد عقد يامال.. وخطوة أخيرة منتظرة

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة توصل النادي لاتفاق من أجل تمديد عقد الشاب المتألق لامين يامال.

وقال لابورتا عبر جريدة لا فانجارديا: "تم الاتفاق على تمديد تعاقد لامين يامال، لا يتطلب الأمر سوى توقيع العقود رسميا".

وينتظر برشلونة إتمام لامين يامال 18 عاما من أجل توقيع عقد تجديد تعاقده مع الفريق.

ويتمم لامين يامال 18 عاما يوم 13 يوليو المقبل.

قبل أيام، كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن توصل برشلونة لاتفاق بالتعاقد مع يامال حتى صيف 2030.

ويستهدف برشلونة من ذلك التعاقد تأمين استمرار اللاعب الأبرز من ناشئي لا ماسيا منذ ليونيل ميسي.

ويرتبط بذلك لامين بتعاقد مع برشلونة حتى يتم 23 عاما.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكن من المقرر أن يتضمن راتبا وشرطا جزائيا يتماشى مع الوضع الجديد للاعب.

وقدمت رابطة الدوري الإسباني بندا رئيسيا يسمح للأندية تجديد عقود اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما حتى لو لم يكن لديهم مساحة في سقف رواتبهم.