مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول الموقف من موعد تسليم درع الدوري.. وحل مطروح

تدرس رابطة الأندية موعد تسليم درع الدوري قبل الجولة الحاسمة من المسابقة والمقرر لها يوم 28 مايو الجاري.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيه ويتبقى مباراة لكل منهما.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "سيتم الاستقرار على موعد تسليم درع الدوري عقب اجتماع الرابطة بالأندية اليوم الأحد بعد التنسيق مع الأندية والرعاة".

وأوضح "تسليم درع الدوري في الملعب سواء للأهلي أو بيراميدز حل مطروح".

وكان الأهلي قد تغلب على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة اللقب.

بينما بيراميدز تغلب على بتروجت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات نفس الجولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للأهلي مباراة وحيدة أمام فاركو من المقرر لها يوم 28 مايو الجاري.

وفي نفس اليوم يلاقي بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا في ختام مسابقة الدوري.