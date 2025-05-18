مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تمرد ربيعة أو توقيع غرامة مالية ضد معلول

الأحد، 18 مايو 2025 - 11:56

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - رامي ربيعة - عمرو السولية - بعثة الأهلي

كشف مصدر من الأهلي حقيقة تمرد رامي ربيعة وتوقيع غرامة مالية ضد علي معلول.

علي معلول

النادي : الأهلي

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد تغلب على البنك الأهلي بهدف قاتل في الدقيقة 96 وتغلب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب.

وأوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غير صحيح تمرد رامي ربيعة، اللاعب يعاني من إصابة في عضلة السمانة تحتاج لأسبوعين".

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وتابع "ربيعة يواصل التأهيل داخل النادي بشكل طبيعي ولم يجمع متعلقاته كما يشاع".

أما عن توقيع عقوبة أمام علي معلول أجاب "لم يصدر من علي معلول إساءة تجاه الجهاز الفني أو الإداري ولن يتم تطبيق أي عقوبات ضد اللاعب".

واختتم المصدر تصريحاته "نقدر حزن علي معلول بسبب المشاركة في وقت متأخر من المباراة لكن الأمر يعود لوجهة نظر فنية".

وكان قد انتشر مقطع فيديو لعلي معلول لاعب الأهلي بخروجه سريعا عقب نهاية مباراة البنك الأهلي وعدم الاحتفال مع اللاعبين.

وظهر معلول متأثرا بمشاركته في الثواني الأخيرة من المباراة عندما دفع به عماد النحاس كبديل لإمام عاشور.

ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويتبقى للأهلي مباراة وحيدة أمام فاركو من المقرر لها يوم 28 مايو الجاري.

وفي نفس اليوم يلاقي بيراميدز فريق سيراميكا كليوباترا في ختام مسابقة الدوري.

الأهلي علي معلول رامي ربيعة
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