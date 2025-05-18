أهلي جدة يحسم الجدل حول مستقبل مدربه

أكد نادي أهلي جدة استمرار الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق حتى 30 يونيو 2026.

كما أعرب النادي عن استنكاره الشديد لما وصفه بمحاولات التشويش وزعزعة استقرار الفريق عبر نشر أخبار مغلوطة لا تستند إلى أي مصدر رسمي.

الازمة بدأت حين قال يايسله في مؤتمر صحفي: "سمعت الكثير من الشائعات، والحقيقة أن الإدارة أبلغتني بعدم تجديد العقد، لكن رغبتي هي الاستقرار، وأقدّر الجميع في النادي من جمهور ولاعبين".

قبل أسابيع، قاد المدرب الألماني أهلي جدة لتحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة في إنجاز تاريخي.

وأوضح النادي في بيان جاء على النحو التالي:

النادي لم يُبرم أي اتفاق أو يدخل في مفاوضات ملزمة مع أي مدرب آخر خلاف المدرب الحالي، وأن هذه الادعاءات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلًا.

تؤكد شركة نادي أهلي جدة للرأي العام الرياضي أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن مصير المدير الفني للفريق الألماني ماتياس يايسله، غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد مخالفًا للواقع ويفتقر إلى أدنى درجات الدقة والمصداقية.

نتمسك باستمرار المدرب ماتياس يايسله في مهامه الفنية، وفقاً لما ينص عليه عقده الحالي والممتد حتى 30 يونيو 2026، وقد بدأت بالفعل مفاوضات مع المدرب منذ أسبوع لبحث إمكانية تمديد التعاقد ولازالت المفاوضات مستمرة، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني وتعزيز مسار الفريق التصاعدي.

تثمن الشركة ما قدّمه الجهاز الفني بقيادة يايسله من عمل احترافي ومكتسبات ملموسة خلال الموسم الجاري، والتي تشكل قاعدة انطلاق لمشروع رياضي طموح يقوده النادي بخطوات مدروسة نحو مستقبل أكثر تميزًا.

ما تحقق هذا الموسم هو مجرد بداية لمسار متكامل نحو الريادة، وأن الموسم المقبل - بمشيئة الله - سيُبنى على هذه القاعدة بثقة وثبات، ضمن مشروع متكامل يعكس طموحات النادي، ويعزز حضوره في خارطة كرة القدم السعودية والآسيوية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت التقارير إلى أن عقد المدرب الألماني، يتضمَّن بندًا، يتيح للنادي تمديد الارتباط به موسمًا إضافيًّا بعد الموسمين اللذين قضاهما مع أهلي جدة، وهو ما تم من قِبل الإدارة.

وبدأ الألماني مسيرته التدريبية من الفئات السنية حيث عمل مدربًا لفريق لايبزيج لدرجة الشباب في بلاده خلال الفترة من 2014 حتى 2017.

ثم تقلَّد منصب المدرب المساعد لفريق بروندبي الدنماركي، وأمضى معه موسمين، بعدها قاد فريق ريد بول سالزبورج النمساوي تحت 18 عامًا، وأشرف بعدها على ليفيرنج في الدرجة الثانية بالنمسا، قبل أن يقود فريق سالزبورج الأول من 2021 حتى وصوله إلى أهلي جدة.