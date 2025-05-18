المتحدة للرياضة تعلن موعد مواجهة الأهلي ضد باتشوكا.. وطرح التذاكر

الأحد، 18 مايو 2025 - 11:32

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال - مروان عطية

أعلنت شركة المتحدة للرياضة موعد مواجهة الأهلي ضد باتشوكا الودية ضمن الاستعدادات لمنافسات كأس العالم للأندية.

وتغادر بعثة الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 يونيو المقبل.

وكشفت شركة المتحدة للرياضة راعي معسكر الأهلي قبل كأس العالم للأندية عن إقامة مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي مساء يوم 8 يونيو المقبل.

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وتقام المباراة الساعة 11:59 مساء يوم 8 يونيو على ملعب تشيس بميامي الأمريكية.

كما كشفت الشركة عن طرح تذاكر المباراة.

ويطير الأهلي إلى أمريكا يوم 5 يونيو المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بمشاركة 32 فريقا. والتي تنطلق فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي وديا أمام فريق باتشوكا مساء يوم 8 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات للبطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي رفقة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيدعم الأهلي صفوفه في كأس العالم للأندية بـ محمود حسن "تريزيجيه" الذي انضم للنادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأيضا حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي سيلعب مع الأهلي كأس العالم للأندية فقط على سبيل الإعارة.

بالإضافة إلى أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الحالي والذي اتفق على الانتقال للأهلي عقب نهاية تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي كشف عنه نادي الزمالك في وقت سابق.

كما حسم الأهلي صفقة انتقال التونسي محمد بن رمضان لاعب الوسط لكن في انتظار الإعلان الرسمي من جانب الأهلي.

الأهلي باتشوكا المتحدة للرياضة
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