اسكواش - المصري السابع.. عسل يتوج ببطولة العالم لأول مرة ويضيف اسمه بين العظماء

الأحد، 18 مايو 2025 - 10:21

كتب : FilGoal

مصطفى عسل - اسكواش

كتب مصطفى عسل اسمه بين العظماء بعد تحقيق لقب بطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه والـ 15 في تاريخ مصر.

واستعاد مصطفى عسل لاعب نادي بالم هيلز اللقب لمصر بعد خسارة نهائي النسخة الماضية أمام البيروفي دييجو إلياس.

ونجح مصطفى عسل في تحقيق لقبه الأول بعد الفوز أمام زميله علي فرج في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون مقابل.

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وتغلب عسل أمام فرج في المباراة التي استمرت 41 دقيقة وأقيمت بولاية شيكاغو الأمريكية بنتيجة 11-7 و11-8 و11-3.

وكان مصطفى عسل قد وصل إلى النهائي للعام الثاني على التوالي بعد خسارة لقب النسخة الماضية.

ويبلغ مصطفى عسل من العمر 24 عاما ونجح في إضافة لقبه الدولي رقم 21 في مسيرته.

المصري السابع

بات مصطفى عسل سابع لاعب مصري يتوج بلقب بطولة العالم لرجال الاسكواش.

وأضاف عسل اسمه إلى قائمة المصريين المتوجين باللقب بإضافة البطولة رقم 15 في تاريخ مصر.

وكان عمرو شبانة أول مصري يتوج باللقب وكان ذلك عام 2003.

وحصد شبانة اللقب 4 مرات من قبل، كما حقق نفس الرقم علي فرج الذي حصد اللقب 4 مرات أخرى.

بينما نجح رامي عاشور في تحقيق اللقب 3 مرات أعوام 2008 و2012 و2014.

وحصد كل من كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي وطارق مؤمن وأخيرا مصطفى عسل لقب واحد من بطولة العالم.

وحصد الشوربجي لقبه في عام 2017 قبل أن يصبح لاعبا باسم إنجلترا.

اسكواش مصطفى عسل
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