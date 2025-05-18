اسكواش - عادلت الرقم التاريخي.. نور الشربيني تتوج بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة

الأحد، 18 مايو 2025 - 10:07

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

عادلت نور الشربيني أسطورة الاسكواش الرقم التاريخي للتتويج بلقب بطولة العالم للسيدات.

ونجحت نور الشربيني في حصد لقب بطولة العالم للمرة الثامنة في مسيرتها بعمر 29 عاما فقط.

وتغلبت نور الشربيني على زميلتها هانيا الحمامي في مباراة مثيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد ضمن نهائي البطولة المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية.

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وتقدمت نور في البداية بشوطين دون مقابل بنتيجة 11-5 و11-9 قبل أن تخسر في الشوط الثالث بنتيجة 4-11.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الرابع الذي وصل إلى 21 دقيقة لكن نجحت نور في حسمه وحسم اللقاء في النهاية بنتيجة 11-7.

وبذلك عادلت نور الشربيني الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الأسطورة الماليزية نيكول دافيد بـ 8 ألقاب بطولة عالم.

ويعتبر ذلك الرقم تاريخيا على مستوى الرجال والسيدات إذ لم يسبق لأي لاعب تحقيق 8 ألقاب من بطولة العالم.

وبلغت نور الشربيني نهائي بطولة العالم للمرة 11 في مسيرتها والعاشرة على التوالي في إنجاز فريد.

وكان أول نهائي تصل إليه نور في أبريل 2014 بعمر 18 عاما فقط وخسرت وقتها بصعوبة أمام الإنجليزية لورا ماسارو بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ومنذ نسخة أبريل 2016 وحتى الآن، وصلت نور الشربيني إلى نهائي كل بطولات العالم للسيدات وحققت اللقب في 8 منهم.

إذ توجت نور لأول مرة على حساب الإنجليزية لورا ماسارو، وخسرت لقبين فقط بعدها الأول أمام رنيم الوليلي في 2017 والثاني أمام نوران جوهر في 2024.

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اللقب 44

واصلت نور الشربيني التربع على عرش اللاعبات الأكثر تتويجا بالبطولات الدولية في الاسكواش.

ووصلت نور إلى لقبها رقم 44 عالميا في مختلف المسابقات بينهم 8 ألقاب لبطولة العالم للسيدات.

وكانت أول بطولات نور الشربيني الدولية في عام 2010 عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط وتوجت بلقب بطولة هليوبوليس المفتوحة.

وتقدمت نور الشربيني في عام 2012 نحو 208 مركزا لتصبح السابعة في التصنيف العالمي للاسكواش بعمر 16 عاما فقط.

وسبق وأن حققت نور رقما تاريخيا في مرحلة الناشئات عندما حصدت لقب بطولة العالم للناشئات بعمر 13 عاما لتصبح أصغر لاعبا تتوج باللقب وكان ذلك في 2009.

وصعدت نور إلى المركز الأول في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش لأول مرة في أبريل 2016.

كما سبق وأ، حققت رقما قياسيا للاعبة مصرية من قبل بالاستمرار على قمة الترتيب العالمي لأكثر من 43 أسبوعا.

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