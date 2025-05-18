في الجول يكشف مقترحات الرابطة بشأن الدوري في اجتماعها مع الأندية

تجتمع رابطة الأندية اليوم الأحد لدراسة المقترحات المقدمة بشأن شكل الدوري في الموسم الجديد وعدة أمور أخرى.

وحسبما علم FilGoal.com، إنه سيتم مناقشة فكرة إلغاء الهبوط المقترحة من بعض الأندية، وشكل المسابقة في الموسم الجديد.

وستطرح عدد من الأمور الخاصة بمسابقة الدوري في الموسم الجديد وتم دعوة جميع الأندية لاتخاذ القرارات.

وضمن المقاولون العرب ووادي دجلة الصعود للدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل بعد احتلال المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين بنهاية الموسم الجاري مقابل تأهل 3 فرق من دوري المحترفين ليصبح عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل 19.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وفي المركز الثامن يأتي غزل المحلة برصيد 21 نقطة.

ويتواجد مودرن سبورت في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وسيتم حسم أمر جدول ترتيب المصري مع الجولة الأخيرة لأصحاب المجموعة الثانية يوم 25 مايو المقبل.

وسبق أن كشف أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن مقترح قدمه لنظام الدوري الجديد.

وجاء المقترح الذي أوضحه عبر قناة دي إم سي كالتالي:

موسم 2024-2025: (الموسم الحالي)

- هبوط فريق واحد فقط حتى لا يصبح عدد الفرق فرديا في الموسم المقبل.

موسم 2025 - 2026: (20 فريقا)

- إقامة الدور الأول بشكل طبيعي (19 مباراة) ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

- تضم مجموعة المنافسة على الهبوط (آخر 14 فريقا) بينما مجموعة المنافسة على اللقب (أول 6 فرق).

- مجموعة الهبوط من دور واحد - كل فريق يلعب 13 مباراة ليصبح الإجمالي 32 مباراة.

- مجموعة اللقب - كل فريق يلعب ذهابا وإيابا 10 مباريات ليصبح الإجمالي 29 مباراة.

- يهبط 3 فرق ويصعد 3 آخرين ليظل العدد 20 فريقا.

ويهدف هذا النظام للاستفادة تسويقيا من إقامة مواجهات بين فرق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 مرات في الموسم.

موسم 2026-2027: (20 فريقا)

- نفس نظام الموسم السابق له مع هبوط 4 فرق وصعود 2 فقط من الدرجة الثانية ليصبح العدد 18 فريقا

موسم 2027-2028 (18 فريقا)

- تعود المسابقة إلى نظامها الطبيعي من دورين