دي بروين يكشف قراره بشأن انضمامه لأحد الأندية الإنجليزية

الأحد، 18 مايو 2025 - 00:45

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

كشف كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن قراره بشأن إمكانية انضمامه إلى أحد الأندية الإنجليزية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

وينتهي عقد دي بروين بنهاية الموسم الجاري وأعلن رحيله وعدم تجديد عقده.

وقال اللاعب البلجيكي لسكاي سبورتس: "أتحدث مع عدة أندية حول مستقبلي، أريد أن ألعب كرة قدم جيدة مهما كان قراري".

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وأتم "البقاء في إنجلترا؟ ربما، لكن يعتمد الأمر على النادي الذي سيقدم عرضه لي، لدي عائلة وسيكون قراري مناسبا لها".

وتوج كريستال بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وأخيرا عانق كريستال بالاس أحلامه وحقق أول بطولة كبرى في تاريخه الممتد لـ 120 عاما.

وفي الدقيقة 36 تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء تركها إرلينج هالاند لعمر مرموش، ولكن دين هندرسون تصدى لتسديدة المصري.

وبذلك صار دين هندرسون أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد منذ بيتر تشيك مع تشيلسي ضد بورتسموث في 2010.

الركلة هي الرابعة التي يتصدى لها هندرسون من آخر 8 تم تسديدهم عليه، حيث تصدى أمام ديكلان رايس لاعب أرسنال وهاري كين لاعب توتنام آنذاك وبايرن ميونيخ حاليا، وكذلك يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا.

أما مرموش، فلم يهدر سوى ركلة جزاء واحدة من أصل 9 قبل انضمامه إلى سيتي.

قبل مباراة اليوم، كريستال بالاس بطولات مثل الدرجة الثانية مرتين، والدرجة الثالثة، وكأس الأعضاء الذي أقيم في الفترة بين 1985 و1992 لتعويض حرمان الأندية الإنجليزية من المشاركات الأوروبية على خلفية كارثة هيسيل.

وسبق له أن حاول مرتين في نهائي كأس الاتحاد، عام 1990 وعام 2016، وخسر في المرتين أمام مانشستر يونايتد.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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