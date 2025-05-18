كرة سلة – الاتحاد السكندري يهزم سبورتنج ويتقدم في سلسلة نصف نهائي الدوري
الأحد، 18 مايو 2025 - 00:30
كتب : FilGoal
فاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 68-77 في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة ليتقدم في النتيجة.
وتقدم الاتحاد حامل لقب الدوري المصري على سبورتنج في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 2-1.
ويلعب الاتحاد السكندري ضد سبورتنج في المباراة الرابعة من سلسلة نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.
وفي حال تم اللجوء لمباراة خامسة فاصلة ستقام يوم الثلاثاء 20 مايو.
وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.
ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من الأهلي والزمالك في نصف النهائي الآخر.
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