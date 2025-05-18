معتصم سالم: لماذا تحاربون بيراميدز في نهائي الأبطال وتساعدون الأهلي في كأس العالم؟

الأحد، 18 مايو 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

كشف معتصم سالم مساعد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن عدم وصول أي رد من رابطة الأندية بخصوص طلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري.

وقال سالم في تصريحاته للمركز الإعلامي لبيراميدز: "لم يصلنا أي رد حتى الآن على طلب تأجيل مباراة سيراميكا".

وأضاف "كيف نتعامل مع مجلس الرابطة الذي لا يعير الأندية اهتماما على حد المساواة ولا يدعمنا، بل يعوقنا عن تأدية مهمتنا الوطنية كممثل لكرة القدم المصرية في نهائي دوري الأبطال"؟

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وأوضح "النادي أرسل للرابطة طلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا الحاسمة والتي تقام بين مباراتي الذهاب والإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ولم يتم الرد علينا حتى الآن".

وأكمل "ما دخل الكرة المصرية ونادي بيراميدز ليتم محاربته بهذه الصورة وحرمانه من حقه في تأجيل اللقاء لتتم مساعدة المنافس في قيد أحد اللاعبين بقائمته"؟

واختتم "لماذا الإصرار على لعب نادي بيراميدز لمباراة سيراميكا يوم ٢٨ مايو في ظل ارتباطاته المحلية والقارية، بينما يمكن للمنافس أن ينهي مبارياته في موعده دون ارتباطها بنادي بيراميدز حتى يستعد لمهمته في كأس العالم للأندية"؟

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز ضد سيراميكا يوم 28 مايو في الثامنة مساء.

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