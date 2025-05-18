بمشاركة جزئية من كوكا.. لو هافر يهزم ستراسبورج في الوقت القاتل ويضمن البقاء

الأحد، 18 مايو 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

عبد الله توريه - لو هافر

ضمن لو هافر البقاء في الدوري الفرنسي بفوزه على خصمه ستراسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل خلال الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" في المباراة كبديل.

ودخل كوكا في الدقيقة 63 بدلا من أرونا سانجانتي.

وأحرز كوكا هدفا في الدقيقة 67 لكن لم يحتسبه الحكم.

وافتتح أندري سانتوس النتيجة لستراسبورج في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل عبد الله توريه في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

ثم تقدم سيباستيان ناناسي لستراسبورج في الدقيقة 53.

وتعادل كوكا لكن لم يتم احتسابه، ثم استطاع جوسوي كاسيمير تسجيل هدف التعادل للو هافر في الدقيقة 70.

وحصل توريه على ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع وأحرزها بنفسه ليفوز فريقه في الوقت القاتل.

وبهذه النتيجة وصل لو هافر للنقطة 34 في المركز الـ15 وضمن البقاء في الدوري الفرنسي لدون لعب مباراة حاسمة مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

وخسر ريمس من ليل بهدفين مقابل هدف واحتل المركز الـ16 وسيلعب مباراة تحسم موقفه من القاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وهبط مونبيلييه وسانت إتيان بشكل مباشر بعد احتلالهما المركز الـ18 والـ17.

وتوقف رصيد ستراسبورج عند النقطة 57 في المركز السابع ولن يشارك في البطولات الأوروبية الموسم المقبل رغم تساويه في النقاط مع ليون.

وضمن نانت فريق مصطفى محمد البقاء في الدوري الفرنسي للموسم المقبل بعد فوزه على مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد.

أما نيس الذي يلعبه له المصري محمد عبد المنعم سيخوض الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الرابع بـ60 نقطة متساويا مع ليل الخامس الذي سيلعب الدوري الأوروبي الموسم القادم.

لو هافر عبد الله توريه كوكا
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