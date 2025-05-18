"جميعها قانونية 100%".. طه عزت يشرح حيثيات قرار الرابطة بشأن أزمة القمة

الأحد، 18 مايو 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

شرح طه عزت مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة حيثيات قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بعد الانسحاب من مباراة القمة ضد الزمالك.

وقال طه عزت عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لجنة المسابقات تم تغييرها بالكامل وهذا ما طالب به الإعلام الرياضي".

وأضاف "أنا المسؤول عن لائحة الموسم الحالي باعتماد من مجلس إدارة رابطة الأندية".

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وأكمل "اللوائح يتم تغييرها في كل دولة العالم ولائحة الدوري المصري الموسم الحالي متوافقة مع الاتحاد الدولي".

وأشار "فرقنا حالات الانسحاب سواء قبل البطولة أو أثناء البطولة، وحالات الانسحاب القصوى قبل نهاية الموسم موثقة بشكل منفرد في بند ثاني".

وأردف "لكن حالات الانسحاب في المادة 17 خاصة بكل حالات الانسحاب من المباريات".

وفسر "المادة 17/4 لفريق لم يحضر المباراة وهي الحالة الخاصة بانسحاب الأهلي، وشرحها أن الأهلي لم يحضر واعتبار الفريق الآخر فائزا 3-0 وهذا هو البند الرئيسي".

واستطرد "المادة 17/7 هي الخاصة بالعقوبات على الأهلي بعد الانسحاب وهي اعتباره خاسرا بالإضافة إلى خصم 3 نقاط بنهاية الموسم".

وأكد "المادة 17/8 واضحة وصريحة وتمت مراجعتها قانونيا ولا تعود على المادة 17/7".

وشدد "كل أندية الدوري المصري وافقت على لائحة الدوري ووقعت عليها يوم سحب قرعة البطولة قبل الموسم".

وفسر "قرار عدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي هو خاص بمجلس إدارة الرابطة فقط وليس إدارة المسابقات مع تحمل كل الخسائر المالية وفقا للمادة رقم 17/8".

ثم تابع "المادة 63/3 في لائحة الدوري تشير إلى أن مجلس إدارة الرابطة له الحق في تفسير اللائحة بالشكل الذي يراه".

وأتم تصريحاته "المكتوب في إرشادات تعريف مصطلح الظروف القهرية في لائحة الدوري هو على سبيل المثال وليس الحصر، وكل القرارات التي خرجت من إدارة المسابقات ومجلس إدارة الرابطة هي قانونية 100%".

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