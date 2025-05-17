بعد موسم إعجازي من جيوكيريس.. سبورتنج بطلا للدوري البرتغالي للمرة الثانية تواليا

توج سبورتنج لشبونة ببطولة الدوري البرتغالي للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على منافسه فيتوريا جيماريش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من البطولة.

وسجل فيكتور جيوكيريس وبيدرو جونسالفيس ثنائية سبورتنج لشبونة.

وكانت الجولة الأخيرة من الدوري تشهد صراعا ناريا بين سبورتنج لشبونة وخصمه بنفيكا.

قبل انطلاق الجولة تساوى لشبونة وبنفيكا في النقاط بـ79 نقطة.

وواجه بنفيكا غريمه سبورتنج براجا، ولشبونة منافسه فيتوريا.

وتعادل بنفيكا مع براجا بهدف لكل فريق، مما أبعده عن بطولة الدوري بعد انتصار لشبونة ليتوج باللقب.

وتعتبر هذه بطولة الدوري هي الـ21 لسبورتنج لشبونة والمرة الثانية على التوالي.

وحصل جيوكيريس على جائزة هداف الدوري بـ39 هدفا وقدم موسما إعجازيا مع فريقه قاده للظفر بالبطولة.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 53 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 51 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وحسب التقارير الصحفية فإن أرسنال أكثر الراغبين في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

ووصل سبورتنج للنقطة 82 في صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي.

وخلفه مباشرة بنفيكا بـ80 نقطة.