الدوري الألماني - دورتموند يستغل هدية فرانكفورت.. ألونسو يودع بتعادل وبايرن يضرب برباعية

السبت، 17 مايو 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

استغل بوروسيا دورتموند الهدية التي كان يحتاج إليها، وأطاح بفرايبورج من المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفاز بوروسيا دورتموند على هولشتاين كييل 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

سجل الثلاثية سيرهو جيراسي في الدقيقة 3 من ركلة جزاء، ومارسيل سابيتزر في الدقيقة 47، وفيليكس نميتشا في الدقيقة 73.

واستفاد دورتموند من طرد كارل يوهانسن لاعب هولشتاين في الدقيقة 9.

وكان هولشتاين قد تأكد هبوطه في المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، متفوقا على فرايبورج الذي تجمد رصيده عند 55 نقطة في المركز الخامس بفضل خسارته أمام أينتراخت فرانكفورت 3-1.

فرانكفورت حسم مقعده في دوري الأبطال بالمركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وسجل له أنسجار كناوف وراسموس كريستنسن والتونسي إلياس سخيري، ردا على تقدم فرايبورج بهدف ريتسو دوان.

وفي وداعية تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن، تعادل الفريق مع ماينتس بهدفين لمثلهما.

ليفركوزن بطل العام الماضي هو وصيف العام الحالي برصيد 69 نقطة.

وتقدم بول نيبيل لماينتس في الدقيقة 35، ثم تعادل باتريك شيك في الدقيقة 49، وتقدم في الدقيقة 54، قبل أن يسترد ماينتس التعادل بهدف جوناثان بوركارت في الدقيقة 63.

أما البطل بايرن ميونيخ فرفع رصيده إلى 82 نقطة، واختتم موسمه بسحق هوفنهايم 4-0.

وسجل رباعية البافاري مايكل أوليسيه في الدقيقة 33 وجوشوا كيميتش في الدقيقة 53 وسيرجي جنابري في الدقيقة 80 وهاري كين في الدقيقة 86.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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