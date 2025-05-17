الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز القادمة مع سيراميكا والقناة الناقلة
السبت، 17 مايو 2025 - 23:07
كتب : FilGoal
يختتم بيراميدز مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما فاز على بتروجت ليواصل منافسة الأهلي على اللقب.
وفاز بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.
وذلك قبل أن يلعب مع سيراميكا كليوباترا في آخر مبارياته في الدوري.
موعد مباراة بتروجت وبيراميدز
ويلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا يوم 28 مايو 2025 الجاري.
وتقام المباراة على استاد هيئة قناة السويس.
وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة خلف الأهلي المتصدر بـ 55 نقطة.
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