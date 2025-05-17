مؤتمر النحاس: هذا سبب عدم مشاركة معلول كأساسي.. وأعدنا الـ+90 لـ الأهلي

يرى عماد النحاس المدير الفني للأهلي أن فوز فريقه على البنك الأهلي كان صعبا جدا وفي غاية الأهمية ضمن سباق المنافسة على لقب الدوري.

وخطف الأهلي فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في +96 في الجولة 7 من الدوري المصري لحساب مجموعة المنافسة.

وقال النحاس في المؤتمر الصحفي: "فزنا بمباراة مهمة جدا في الأمتار الأخيرة من سباق الدوري، كانت مواجهة قوية واستطعنا حصد النقاط".

وأضاف "معظم فترات المباراة كنا الفريق الذي يهاجم وكنا الأكثر بحثا عن الفوز سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأكمل "أشكر اللاعبين على المجهود الكبير ولدينا فرصة للراحة ثم الاستعداد للمباراة المقبلة ونسعى لإسعاد الجماهير بالتتويج بالدوري وهي البطولة التي كانت صعبة جدا".

وأشار "إمام عاشور بدل الكثير من الجهد وكنا نحتاج لاعب يرسل العرضيات ولا يوجد أفضل من معلول لذلك خاصة أنه سيشارك بكامل لياقته".

وشدد "أتمنى أن تمر المباراة الأخيرة على خير ونحقق الفوز".

وأوضح "ضغط المباريات الكبير ونهاية الموسم هو السبب في تراجع المستوى البدني، لكن معدلات الجري الكبيرة واضحة على كل اللاعبين".

وتابع "ليس لدي أي تعقيب على التحكيم وأظن أن الطرفين لهما شكوى من الحكم".

وعن عدم مشاركة معلول بشكل أساسي قال: "كوكا يقدم مستوى جيد جدا وهو أحد أفضل اللاعبين سواء في وسط الملعب أو الظهير الأيسر، وكذلك معلول لاعب كبير جدا وأعتقد أن مشاركته لم تكن لإضاعة الوقت".

وشرح "أفشة لاعب جيد وهناك لاعبين تشارك في دقائق محدودة وتؤدي بشكل جيد جدا عكس المشاركة من بداية المباراة".

وأكد "الـ+90 هي ماركة مسجلة باسم الأهلي، كانت متواجدة قبل ذلك وغابت بعض الوقت لكننا أعدناها من جديد".

وأتم تصريحاته "جراديشار لعب 45 دقيقة واستبداله بين الشوطين لم يكن مبكرا، ووسام كان يعاني من إصابة وشارك في مران واحد فقط بعد المباراة الماضية".

وسجل هدفا الأهلي إمام عاشور ووسام أبو علي، بينما سجل ياو أنور هدف البنك.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل الجولة الأخيرة.