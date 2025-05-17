طارق مصطفى: باركت لـ الأهلي الفوز.. وأتمنى تتويج كل الأندية بالدوري

يرى طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي أن فريقه لعب بشكل جيد أمام الأهلي وكان يرغب في تحقيق الفوز.

وخطف الأهلي فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في +96 في الجولة 7 من الدوري المصري لحساب مجموعة المنافسة.

وقال مصطفى عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "كل اللاعبين في مصر متشابهين تقريبا ويجب أن يكون لدينا الطموح لتحقيق الإنجاز، فريقنا به خبرات كبيرة لكن التوفيق غاب عنا بعض الفترات".

وأضاف "البنك الأهلي أكثر فريق تعرض للضرر هذا الموسم، لعبنا 7 مباريات خارج ملعبنا ثم لم نلعب لمدة 25 يوما، بعدها لعبنا 3 مباريات في 9 أيام، وهذا يؤثر علينا سلبيا".

وواصل "يجب أن تتحسن هذه الأمور في المستقبل وأن نجد العدل في كل شيء بين الفرق".

وأكمل "باركت للأهلي الفوز لكني أتمنى أن تفوز كل الأندية بالدوري، الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون وباقي الأندية، عملت في المغرب 8 سنوات كل سنة فاز بالدوري فريق مختلف".

وأتم تصريحاته "كنا الأفضل في بعض الفترات أمام الأهلي وفرص الأحمر كانت قليلة، طمعنا في الفوز وهذا حقنا لأننا ننافس على المركز الرابع وضغطنا على الأهلي في النهاية بحثا عن الفوز لأنه كان يريد الفوز أيضا".

وسجل هدفا الأهلي إمام عاشور ووسام أبو علي، بينما سجل ياو أنور هدف البنك.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل الجولة الأخيرة.