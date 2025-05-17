سيراميكا يضرب المصري برباعية ويشعل المنافسة على المركز الرابع

السبت، 17 مايو 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة المصري وسيراميكا

فاز سيراميكا كليوباترا على المصري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على البطولة للدوري المصري.

إسلام عيسى

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
المصري

ورفع سيراميكا رصيده إلى النقطة 34 في المركز السادس، وتجمد رصيد المصري عند النقطة 36 في المركز الخامس.

وتستمر المنافسة بين سيراميكا والبنك الأهلي والمصري مشتعلة على المركز الرابع.

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حيث يحل البنك الأهلي رابعا برصيد 37 نقطة، ثم المصري في المركز الخامس بـ36 نقطة، وسيراميكا في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

رباعية سيراميكا سجلها كل من إسلام عيسى هدفين، وهدف لـ محمد رضا "بوبو" وآخر من أيمن سعد "موكا".

تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 8 بهدف سجله إسلام عيسى بعد عدة تمريرات خاطئة بين اللاعبين ليسدد الكرة في الشباك.

وأضاف إسلام عيسى الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 40.

وتلقى المصري ضربة قوية بطرد لاعبه سامادو في الدقيقة 61 بعدما حصل على الإنذار الثاني.

ثم تلقى فخري لاكاي لاعب سيراميكا الطرد في الدقيقة 68 بعد تدخل قوي على قدم

وأضاف سيراميكا الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق محمد رضا "بوبو" بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل أيمن سعد "موكا" رباعية سيراميكا في الدقيقة 83 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

إسلام عيسى الدوري المصري سيراميكا كليوباترا المصري
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