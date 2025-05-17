الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

يختتم الأهلي مبارياته في الدوري المصري بمواجهة فاركو، بعد الفوز على البنك الأهلي.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة من المرحلة النهائية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وذلك قبل أن يلعب ضد فاركو في آخر مبارياته بالمجموعة النهائية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يلعب الأهلي ضد فاركو يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة.

فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 31 نقطة، من 5 مباريات فقط حتى الآن.