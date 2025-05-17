صراع الدوري - الأهلي يحافظ على مصيره بين يديه.. وسيناريوهات معقدة لتتويج بيراميدز

السبت، 17 مايو 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يوشك صراع الدوري المصري على الختام، حيث أفلت الأهلي من حسابات فارق الأهداف المعقدة بفوز متأخر على البنك الأهلي 2-1، بينما فاز بيراميدز على بتروجت 2-0 في الجولة السابعة من المرحلة النهائية.

بذلك يبقى الأهلي في الصدارة برصيد 55 نقطة، يليه بيراميدز بـ 53 نقطة، مع تبقي مباراة فقط في عمر المسابقة لكل منهما.

قبل فوز بيراميدز بمباراتين على التوالي أمام بتروجت والزمالك، تعرض الفريق السماوي لخسارتين أمام فاركو والبنك الأهلي أشعلا المنافسة ومنحا الأهلي الصدارة.

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بينما واصل الأهلي انتصاراته المتتالية مع عماد النحاس على حساب بتروجت وحرس الحدود والمصري وسيراميكا كليوباترا، وأخيرا البنك الأهلي.

الأهلي سيلعب مباراة أخيرة في الدوري ضد فاركو.

أما بيراميدز فسيلاقي سيراميكا كليوباترا في ختام منافساته.

ويملك بيراميدز منافسة قارية هي الأولى في تاريخه، في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد ماميلودي صنداونز، ثم يصطدم بالزمالك عقب انتهاء منافسات الدوري، في نهائي كأس مصر.

وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في نفس عدد النقاط، سيتم تحديد ترتيبهم بناء على المعايير التالية:

1- أعلى فارق أهداف حققه الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

2- أكبر عدد من الأهداف التي سجلها الفريق خلال مباريات الدور الثاني.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات التي أقيمت خارج أرض الفريق.

4- اللعب النظيف:

الفريق الذي حصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في كافة مباريات المسابقة، سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة النهائية. ويشمل ذلك خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط عن كل بطاقة حمراء، وأربع نقاط عن كل بطاقة صفراء متبوعة ببطاقة حمراء مباشرة.

5- في حال استمرار التساوي بين الفرق بعد تطبيق هذه المعايير، سيتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الترتيب النهائي.

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟

1- الفوز على فاركو

2- التعادل مع عدم فوز بيراميدز بنتيجة 5-0 أو أكثر.

3- الخسارة تكفي الأهلي إن تعادل بيراميدز.

ماذا يحتاج بيراميدز للفوز بالدوري؟

1- الفوز على سيراميكا بشرط خسارة الأهلي أمام فاركو.

2- الفوز على سيراميكا بنتيجة 5-0 على الأقل + تعادل الأهلي مع فاركو.

على الوضع الحالي للصراع، فوز أي فريق من الفريقين مع تعثر الآخر يحسم الدوري لصالح الفائز، أما استمرار التساوي يعني اللجوء لفارق الأهداف في المرحلة النهائية.

الفارق لصالح الأهلي بـ 6 أهداف حيث سجل 15 وتلقى 9، بينما يملك بيراميدز فارق هدف وحيد بتسجيله لـ 10 أهداف وتلقيه لـ 9.

ولكي يتوج بيراميدز بالدوري إن حقق الأهلي الفوز في مباراته، يجب أن يعوض فارق 5 أهداف في نتيجته.

للتوضيح.. إن فاز الأهلي على فاركو 1-0، يحتاج بيراميدز للفوز على سيراميكا كليوباترا 6-0 للتساوي التام الذي سيجعل الفريقين يحتكمان لعدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، الذي سيتفوق فيه بيراميدز في هذا السيناريو لأن مباراته الأخيرة أمام سيراميكا ستكون خارج الأرض.

الترتيب الحالي لفرق الصراع - فارق الأهداف عن المرحلة النهائية فقط:

1- الأهلي - 55 نقطة (+6 = سجل 15 وتلقى 9)

2- بيراميدز - 53 نقطة (+1 = سجل 10 وتلقى 9)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية:

فاركو - 28 مايو

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية:

صنداونز - 24 مايو (ذهاب نهائي الأبطال)

سيراميكا كليوباترا - 28 مايو

صنداونز - 1 يونيو (إياب نهائي الأبطال)

الزمالك - 5 يونيو (نهائي الكأس)

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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