الصدارة في أمان بفضل هدف وسام.. الأهلي يخطف فوزا قاتلا أمام البنك في +96

السبت، 17 مايو 2025 - 22:13

كتب : إسلام أحمد

خطف الأهلي فوزا مثيرا أمام البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في +96 في الجولة 7 من الدوري المصري لحساب مجموعة المنافسة.

سجل هدفا الأهلي إمام عاشور ووسام أبو علي، بينما سجل ياو أنور هدف البنك.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز قبل الجولة الأخيرة.

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وسيلتقي الأهلي مع فاركو وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء الموافق 28 مايو لحسم البطل.

التشكيل

بدأ نيتس جراديشار في الهجوم بدلا من وسام أبو علي، وتواجد مصطفى العش في الدفاع رفقة ياسر إبراهيم.

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فيما بدأ سيد عبد الله كجناح في تشكيل البنك الأهلي على حساب أحمد ياسر ريان.

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وصف المباراة

التهديد الأول في اللقاء جاء في الدقيقة 5 بعد عرضية طاهر وتسديدة إمام من داخل المنطقة لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 13 أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه أسامة فيصل.

وتألق البلعوطي في التصدي لتصويبة إمام عاشور في الدقيقة 15 وحوّلها بأطراف أصابعه لركنية.

وبعد 6 دقائق أطلق إمام عاشور كرة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للبلعوطي معلنا تقدم الأهلي.

هدأت مجريات اللقاء بعض الشيء وانحسر اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 43 مهّد طاهر برأسه كرة لجراديشار لكن تسديدة السلوفيني علت العارضة.

وتوغل سيد عبد الله في الدقيقة 45+1 من الجهة اليمنى ومرر لياو أنور الذي استدار وسدد على يمين الشناوي مسجلا هدف التعادل.

في الشوط الثاني دفع النحاس بوسام أبو علي بدلا من جراديشار.

حاول الأهلي التهديد من الأطراف فيما اعتمد البنك على المرتدات استغلالا لتقدم الأهلي.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين بمشاركة عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من بنشرقي وأكرم توفيق.

ورد طارق مصطفى بتغييرين بنزول أحمد مدبولي وأحمد النادري بدلا من سيد عبد الله ومحمد إبراهيم في الدقيقة 68.

وجاء تغيير الأهلي الرابع بنزول حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر أثناء توقف اللقاء لشرب المياه.

وتألق البلعوطي في التصدي لتصويبة عمرو السولية وحوّلها لركنية في الدقيقة 80.

وشارك أحمد ياسر ريان وسيرجي أكا بدلا من أسامة فيصل ومحمد فتحي في الدقيقة 83.

ولم يستفد أفشة من توغله في منطقة جزاء البنك وطالب بالحصول على ركلة جزاء رفضها الحكم في الدقيقة 86.

وشارك علي معلول بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 90 بآخر تغييرات الأهلي.

وفي الدقيقة 90+5 ومن لمسة ياسر إبراهيم برأسية أودع وسام الكرة في الشباك مسجلا هدف الفوز القاتل.

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