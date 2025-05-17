غاب ماييلي فحضر حمدي.. بيراميدز يهزم بتروجت ويؤجل حسم الدوري

هزم بيراميدز منافسه بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

وسجل مروان حمدي ثنائية بيراميدز.

وكان الكرواتي كرونوسلاف يوريتشيتش أعلن تشكيل فريقه الأساسي بتواجد فيستون ماييلي.

وتعرض ماييلي لإصابة قبل بداية المباراة واتخذ يوريتشيتش قراره بإشراك مروان حمدي بدلا من ماييلي وتمكن من تسجيل ثنائية بيراميدز.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 53 بعد الفوز.

ويبعد بيراميدز عن الأهلي بفارق نقطتين بعد انتصار الأخير على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويتأجل حسم الدوري بشكل رسمي إلى الجولة الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

وتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 في المركز الثامن.



























وصف المباراة

بدأ بتروجت ضاغطا بقوة على بيراميدز وسدد بدر موسى كرة قوية تصدى لها أحمد الشناوي في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة 24 أحرز بدر موسى هدفا بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وأهدر جابرييل شيكودي لاعب بتروجت انفرادا بعد تسديدة أعلى المرمى في الدقيقة 37.

وسدد إبراهيم عادل كرة قوية تصدى لها حارس مرمى بتروجت في الدقيقة 41.

وافتتح مروان حمدي النتيجة في الدقيقة 56 من رأسية عقب عرضية من محمد حمدي.

وضاعف حمدي النتيجة بعد تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وبعد 4 دقائق أنقذت العارضة بتروجت من الهدف الثالث عقب تسديدة صاروخية من إبراهيم عادل.

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