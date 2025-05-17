سجل أمام الـ 3 الكبار.. ياو أنور يهز شباك الأهلي في الدوري

السبت، 17 مايو 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

ياو أنور - البنك الأهلي - المصري

وصل ياو أنور للهدف العاشر في الدوري المصري بفضل تسديدته في شباك الأهلي.

ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة لحساب الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

وعدّل التوجولي النتيجة بهدف في الدقيقة 45+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما التف وسدد على يمين الشناوي عقب مجهود فردي رائع من سيد عبد الله.

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ويعد ذلك أفضل موسم تهديفي للتوجولي في الدوري المصري برصيد 10 أهداف هذا الموسم.

ووصل للهدف رقم 28 في الدوري المصري خلال 77 مباراة بقميص الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وجاءت آخر 3 أهداف سجلها ياو أنور في الدوري المصري

أمام الزمالك في الدقيقة 90+4 وانتهت بالتعادل.

أمام بيراميدز في الدقيقة 86 وانتهت بالفوز.

أمام الأهلي في الدقيقة 45+1 ولم تنته بعد.

ويتألق ياو أنور هذا الموسم إذ سجل 15 هدفا في 25 مباراة في جميع المسابقات.

البنك الأهلي ياو أنور الأهلي الدوري المصري
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