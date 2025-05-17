سجل أمام الـ 3 الكبار.. ياو أنور يهز شباك الأهلي في الدوري

وصل ياو أنور للهدف العاشر في الدوري المصري بفضل تسديدته في شباك الأهلي.

ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة لحساب الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

وعدّل التوجولي النتيجة بهدف في الدقيقة 45+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما التف وسدد على يمين الشناوي عقب مجهود فردي رائع من سيد عبد الله.

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هو ياو أنــــــــور .. سيد عبد الله يتقمص شخصية نيمار ويخترق دفاع الأهلي ويصنع هدف التعادل للبنك الأهلي

الأهلي 1 : 1 البنك الأهلي pic.twitter.com/vrkipYv8g4 — ON Sport (@ONTimeSports) May 17, 2025

ويعد ذلك أفضل موسم تهديفي للتوجولي في الدوري المصري برصيد 10 أهداف هذا الموسم.

ووصل للهدف رقم 28 في الدوري المصري خلال 77 مباراة بقميص الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وجاءت آخر 3 أهداف سجلها ياو أنور في الدوري المصري

أمام الزمالك في الدقيقة 90+4 وانتهت بالتعادل.

أمام بيراميدز في الدقيقة 86 وانتهت بالفوز.

أمام الأهلي في الدقيقة 45+1 ولم تنته بعد.

ويتألق ياو أنور هذا الموسم إذ سجل 15 هدفا في 25 مباراة في جميع المسابقات.