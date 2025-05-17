هندرسون: كنت أعرف أين سيسدد مرموش ركلة الجزاء

السبت، 17 مايو 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

دين هندرسون - كريستال بالاس

أوضح دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس أنه كان يعرف أين سيسدد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ركلة الجزاء.

وتوج كريستال بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وقال الحارس الإنجليزي لـ بي بي سي: "لكي أكون منصفا، ربما كان هالاند سيسجل ركلة الجزاء لأنني لم أكن متأكدا من الجهة التي سيسدد فيها، لكنه منحها لمرموش، وكنت أعلم أين سيسدد الكرة".

أخبار متعلقة:
للمرة الثالثة.. كريستال بالاس إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أستون فيلا نقطة تكفي ليفربول.. كريستال بالاس يفرض التعادل على أرسنال برائعة ماتيتا تقييم مرموش أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية حفلة أهداف.. مرموش يقود مانشستر سيتي لمعاقبة كريستال بالاس بخماسية

وأخيرا عانق كريستال بالاس أحلامه وحقق أول بطولة كبرى في تاريخه الممتد لـ 120 عاما.

وفي الدقيقة 36 تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء تركها إرلينج هالاند لعمر مرموش، ولكن دين هندرسون تصدى لتسديدة المصري.

وبذلك صار دين هندرسون أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد منذ بيتر تشيك مع تشيلسي ضد بورتسموث في 2010.

الركلة هي الرابعة التي يتصدى لها هندرسون من آخر 8 تم تسديدهم عليه، حيث تصدى أمام ديكلان رايس لاعب أرسنال وهاري كين لاعب توتنام آنذاك وبايرن ميونيخ حاليا، وكذلك يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا.

أما مرموش، فلم يهدر سوى ركلة جزاء واحدة من أصل 9 قبل انضمامه إلى سيتي.

قبل مباراة اليوم، كريستال بالاس بطولات مثل الدرجة الثانية مرتين، والدرجة الثالثة، وكأس الأعضاء الذي أقيم في الفترة بين 1985 و1992 لتعويض حرمان الأندية الإنجليزية من المشاركات الأوروبية على خلفية كارثة هيسيل.

وسبق له أن حاول مرتين في نهائي كأس الاتحاد، عام 1990 وعام 2016، وخسر في المرتين أمام مانشستر يونايتد.

دين هندرسون عمر مرموش إرلينج هالاند مانشستر سيتي كريستال بالاس
نرشح لكم
بعد موسم إعجازي من جيوكيريس.. سبورتنج بطلا للدوري البرتغالي للمرة الثانية تواليا الدوري الألماني - دورتموند يستغل هدية فرانكفورت.. ألونسو يودع بتعادل وبايرن يضرب برباعية ركلة مرموش تكتب تاريخ كريستال بالاس.. مانشستر سيتي بلا لقب كبير في موسم كارثي انتهى نهائي كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(1) كريستال بالاس مصدر مقرب من الملالي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع الزمالك فابريجاس: تحدثت مع أندية أخرى.. وهذا قراري بشأن مستقبلي تشكيل نهائي كأس الاتحاد - مرموش وهالاند يقودان مانشستر سيتي.. وثلاثي في هجوم بالاس وكيل أولمو يوضح حقيقة رحيله عن برشلونة في الصيف
أخر الأخبار
"جميعها قانونية 100%".. طه عزت يشرح حيثيات قرار الرابطة بشأن أزمة القمة 5 دقيقة | الدوري المصري
بعد موسم إعجازي من جيوكيريس.. سبورتنج بطلا للدوري البرتغالي للمرة الثانية تواليا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الألماني - دورتموند يستغل هدية فرانكفورت.. ألونسو يودع بتعادل وبايرن يضرب برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز القادمة مع سيراميكا والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر النحاس: هذا سبب عدم مشاركة معلول كأساسي.. وأعدنا الـ+90 لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
طارق مصطفى: باركت لـ الأهلي الفوز.. وأتمنى تتويج كل الأندية بالدوري ساعة | الدوري المصري
سيراميكا يضرب المصري برباعية ويشعل المنافسة على المركز الرابع ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة