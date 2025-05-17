هندرسون: كنت أعرف أين سيسدد مرموش ركلة الجزاء

أوضح دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس أنه كان يعرف أين سيسدد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ركلة الجزاء.

وتوج كريستال بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي.

وقال الحارس الإنجليزي لـ بي بي سي: "لكي أكون منصفا، ربما كان هالاند سيسجل ركلة الجزاء لأنني لم أكن متأكدا من الجهة التي سيسدد فيها، لكنه منحها لمرموش، وكنت أعلم أين سيسدد الكرة".

وأخيرا عانق كريستال بالاس أحلامه وحقق أول بطولة كبرى في تاريخه الممتد لـ 120 عاما.

وفي الدقيقة 36 تحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء تركها إرلينج هالاند لعمر مرموش، ولكن دين هندرسون تصدى لتسديدة المصري.

Dean Henderson, that is MASSIVE 😤 pic.twitter.com/Aw4r62Mwbt — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 17, 2025

وبذلك صار دين هندرسون أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في نهائي كأس الاتحاد منذ بيتر تشيك مع تشيلسي ضد بورتسموث في 2010.

الركلة هي الرابعة التي يتصدى لها هندرسون من آخر 8 تم تسديدهم عليه، حيث تصدى أمام ديكلان رايس لاعب أرسنال وهاري كين لاعب توتنام آنذاك وبايرن ميونيخ حاليا، وكذلك يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا.

أما مرموش، فلم يهدر سوى ركلة جزاء واحدة من أصل 9 قبل انضمامه إلى سيتي.

قبل مباراة اليوم، كريستال بالاس بطولات مثل الدرجة الثانية مرتين، والدرجة الثالثة، وكأس الأعضاء الذي أقيم في الفترة بين 1985 و1992 لتعويض حرمان الأندية الإنجليزية من المشاركات الأوروبية على خلفية كارثة هيسيل.

وسبق له أن حاول مرتين في نهائي كأس الاتحاد، عام 1990 وعام 2016، وخسر في المرتين أمام مانشستر يونايتد.