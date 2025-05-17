تساوى مع الشيبي.. يسارية إمام عاشور تعزز رصيده التهديفي في الدوري

السبت، 17 مايو 2025 - 21:09

كتب : إسلام أحمد

إمام عاشور - الأهلي - البنك

تقدم الأهلي أمام ضيفه البنك بفضل تصويبة مدوية من إمام عاشور.

ويلتقي الفريقان في استاد القاهرة لحساب الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

ورفع عاشور رصيده لـ 12 هدفا هذا الموسم في الدوري المصري ارتقى بها في صدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع أسامة فيصل.

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وجاء هدف عاشور بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى في الدقيقة 21.

وأصبح عاشور أكثر لاعب يسجل أهدافا من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم برصيد 3 أهداف بالتساوي مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاءت أهداف عاشور الـ 3 من أصل 43 تصويبة من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم في الدوري.

وكان عاشور قد سجل الموسم الماضي 3 أهداف من خارج منطقة الجزاء من أصل 8 بقميص الأهلي في الدوري المصري.

ويعد ذلك ثاني هدف يسجله إمام عاشور في الدوري المصري هذا الموسم بقدمه اليسرى، في المقابل سجل هدفا واحدا بيسراه الموسم الماضي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بعدما أدرك ياو أنور التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط.

الأهلي إمام عاشور الدوري المصري البنك
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