كرة سلة – الأهلي يتقدم في سلسلة نصف النهائي بفوز ثاني على الزمالك
السبت، 17 مايو 2025 - 19:57
كتب : FilGoal
فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 78-52 في سلسلة نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب.
وتقدم الأهلي في سلسلة نصف النهائي على الزمالك بنتيجة 2-1 في عدد المباريات.
ويحسم السلسلة الفريق الذي يصل إلى 3 انتصارات أولا.
ويلتقي المتأهل من هذه السلسلة من الفائز من نصف النهائي الثاني بين الاتحاد السكندري وسبورتنج.
وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين يوم الإثنين المقبل، والخامسة في حال اللجوء لها يوم الثلاثاء 20 مايو.
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