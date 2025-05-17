تنس - ميار شريف تحصد لقب بطولة بارما
السبت، 17 مايو 2025 - 19:49
كتب : FilGoal
حصدت ميار شريف لقب بطولة بارما للتنس في منافسات فردي سيدات.
وتفوقت ميار في المباراة النهائية على الكندية فيكتوريا مبوكو في النهائي بنتيجة 6-4 و6-4.
ولم تخسر ميار أي شوط طيلة منافسات البطولة.
ويعد ذلك ثاني ألقاب لاعبة التنس المصرية في 2025.
فسبق أن فازت بمنافسات زوجي سيدات لبطولة ميريدا في المكسيك شهر مارس الماضي.
ويعد ذلك سابق ألقاب ميار في منافسات "تشالنجر" في التنس وجميعها على الملاعب الترابية.
وتحتل ميار المركز الـ 61 في الترتيب العالمي للتنس.
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