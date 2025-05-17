انتهت الدوري المصري - بتروجت (0)-(2) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد بيراميدز في الجولة السابعة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة.

ويبتعد عن الأهلي المتصدر بفارق نقطتين.

ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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انتهت

ق 67: العارضة تنقذ بتروجت من هدف ثالث بعد تسديدة صاروخية من إبراهيم عادل.

ق 63: جووول مروان حمدي من تسديدة بقدمه اليسرى خارج منطقة الجزاء.

ق 56: جووول مروان حمدي من رأسية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: تسديدة خطيرة من إبراهيم عادل تصدى لها حارس المرمى.

ق 37: جابرييل شيكودي يهدر انفرادا بعد تسديدة أعلى المرمى.

ق 25: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 24: جووول بدر موسى بعد تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء.

ق 9: بدر موسى يسدد كرة قوية وتصدى لها أحمد الشناوي.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل