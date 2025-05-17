انتهت الدوري – المصري (0)-(4) سيراميكا.. انتهت فوز كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري.

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نهاية المباراة بفوز سيراميكا برباعية دون رد

ق 83: جووووول أيمن سعد والرابع

ق 76: جوووول بوبو والثالث

ق 68: طرد فخري لاكاي

ق 61: طرد سامادو لاعب المصري

ق 40: جووووول إسلام عيسى والثاني

ق 8: جوووووول إسلام عيسى والأول

انطلاق المباراة