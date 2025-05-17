انتهت الدوري – المصري (0)-(4) سيراميكا.. انتهت فوز كليوباترا
السبت، 17 مايو 2025 - 19:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري.
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نهاية المباراة بفوز سيراميكا برباعية دون رد
ق 83: جووووول أيمن سعد والرابع
ق 76: جوووول بوبو والثالث
ق 68: طرد فخري لاكاي
ق 61: طرد سامادو لاعب المصري
ق 40: جووووول إسلام عيسى والثاني
ق 8: جوووووول إسلام عيسى والأول
انطلاق المباراة
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