انتهت الدوري – المصري (0)-(4) سيراميكا.. انتهت فوز كليوباترا

السبت، 17 مايو 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

كريم بامبو - المصري - سيراميكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من مرحلة حسم الدوري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز سيراميكا برباعية دون رد

ق 83: جووووول أيمن سعد والرابع

ق 76: جوووول بوبو والثالث

ق 68: طرد فخري لاكاي

ق 61: طرد سامادو لاعب المصري

ق 40: جووووول إسلام عيسى والثاني

ق 8: جوووووول إسلام عيسى والأول

انطلاق المباراة

المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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