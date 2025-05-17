انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) البنك.. فوز قاتل

السبت، 17 مايو 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 7 من مرحلة المنافسة على اللقب في الدوري المصري.

ويسعى الأهلي الاقتراب خطوة من لقب الدوري إذ يتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

فيما يحاول البنك الأهلي خطف المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الموسم المقبل.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انتهت

ق 90+5: جووووول وسام أبو علي

ق 80: تسديدة من السولية والبلعوطي يحولها لركنية

ق 76: مشاركة الشحات بدلا من طاهر

ق 70: تغييران للبنك الأهلي بمشاركة أحمد مدبولي والنادري

ق 62: تغييران بمشاركة أفشة والسولية بدلا من بنشرقي وأكرم

ق 46: مشاركة وسام أبو علي بدلا من جراديشار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول التعااادل.. ياو أنور يسجل الهدف الأول بتسديدة من اخل المنطقة بعد توغل من سيف عبد الله

ق 43: تمهيد بالرأس من طاهر وتصويبة صاروخية من جراديشار تعلو العارضة

ق 21: جووول بوووم إمام عاشور يسجل الأول بتصويبة صاروخية

ق 15: البلعوطي يتألق ويحول تصويبة صاروخية من إمام لركنية

ق 13: بطاقة صفراء أولى في اللقاء من نصيب أسامة فيصل

ق 5: تسديدة من إمام بعد عرضية طاهر لكن تسديدته علت العارضة

بداية اللقاء

البنك الأهلي الأهلي الدوري المصري
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