اتحاد السلة يغرم الزمالك بسبب السباب الجماعي

قرر اتحاد السلة المصري تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي خلال مباراة الأهلي.

وانتصر الأهلي على الزمالك في لقاء الخميس ليعادل السلسلة مع الأبيض بنتيجة 1-1 في نصف نهائي دوري السلة.

وأوضح البيان أن تقرير حكم المباراة أكد أن جمهور نادي الزمالك قام بالسباب الجماعي أثناء مباراة الأهلي، وخرج عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة.

وشدد الاتحاد على تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث.

وسبق أن صرّح من الأهلي لـ FilGoal.com: "تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة السلة اليوم بسبب ما صدر من تجاوزات من جماهير الزمالك ضد النادي ورموزه ولاعبيه".

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 69-52 على الزمالك.

وكان الزمالك فاز في اللقاء الأول بنتيجة 72-70.

وتقام المباراة الثالثة في الوقت الحالي اليوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.