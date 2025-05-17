اتحاد السلة يغرم الزمالك بسبب السباب الجماعي

السبت، 17 مايو 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة سلة

قرر اتحاد السلة المصري تغريم نادي الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي خلال مباراة الأهلي.

وانتصر الأهلي على الزمالك في لقاء الخميس ليعادل السلسلة مع الأبيض بنتيجة 1-1 في نصف نهائي دوري السلة.

وأوضح البيان أن تقرير حكم المباراة أكد أن جمهور نادي الزمالك قام بالسباب الجماعي أثناء مباراة الأهلي، وخرج عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد تجاوزات جماهير الزمالك كرة سلة - بتروجت يصعد للدوري الممتاز كرة سلة - الأهلي يعادل السلسة بالفوز على الزمالك في نصف نهائي الدوري كرة سلة - الاتحاد يعادل السلسة بالفوز على سبورتنج في نصف نهائي الدوري

وشدد الاتحاد على تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث.

وسبق أن صرّح من الأهلي لـ FilGoal.com: "تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة السلة اليوم بسبب ما صدر من تجاوزات من جماهير الزمالك ضد النادي ورموزه ولاعبيه".

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 69-52 على الزمالك.

وكان الزمالك فاز في اللقاء الأول بنتيجة 72-70.

وتقام المباراة الثالثة في الوقت الحالي اليوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.

الأهلي الزمالك كرة سلة اتحاد السلة
نرشح لكم
كرة سلة – الأهلي يتقدم في سلسلة نصف النهائي بفوز ثاني على الزمالك دوري NBA – نيويورك نيكس يحقق المفاجأة ويقصي بوسطن حامل اللقب كرة سلة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد تجاوزات جماهير الزمالك كرة سلة - بتروجت يصعد للدوري الممتاز كرة سلة - الأهلي يعادل السلسة بالفوز على الزمالك في نصف نهائي الدوري انتهت كرة سلة - الأهلي (69)-(52) الزمالك.. الجولة الثانية لنصف نهائي الدوري كرة سلة - الاتحاد يعادل السلسة بالفوز على سبورتنج في نصف نهائي الدوري كرة سلة - الرباعية المحلية.. سيدات الأهلي يحققن لقب الدوري على حساب سبورتنج
أخر الأخبار
طارق مصطفى: باركت لـ الأهلي الفوز.. وأتمنى تتويج كل الأندية بالدوري 21 ثاتيه | الدوري المصري
سيراميكا يضرب المصري برباعية ويشعل المنافسة على المركز الرابع 35 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة 38 دقيقة | الدوري المصري
صراع الدوري - الأهلي يحافظ على مصيره بين يديه.. وسيناريوهات معقدة لتتويج بيراميدز 43 دقيقة | الدوري المصري
الصدارة في أمان بفضل هدف وسام.. الأهلي يخطف فوزا قاتلا أمام البنك في +96 46 دقيقة | الدوري المصري
غاب ماييلي فحضر حمدي.. بيراميدز يهزم بتروجت ويؤجل حسم الدوري ساعة | الدوري المصري
سجل أمام الـ 3 الكبار.. ياو أنور يهز شباك الأهلي في الدوري ساعة | الدوري المصري
هندرسون: كنت أعرف أين سيسدد مرموش ركلة الجزاء.. وهالاند كان سيسجلها ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات الرابطة نهائية وإلغاء بنود.. لجنة التظلمات تعلن توصياتها بشأن أزمة القمة 2 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 3 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 4 طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة