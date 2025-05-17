مران الزمالك – تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق.. وانتظام شحاتة ومصدق وعودة المثلوثي
السبت، 17 مايو 2025 - 19:18
كتب : إبراهيم رمضان
أدى رباعي الزمالك أحمد الجفالي ومحمود جهاد وناصر منسي ومحمود بنتايك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه بتروجت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية للدوري المصري يوم 24 مايو الجاري.
وبدأ حمزة المثلوثي تدريبات الجري الخفيف على هامش مران الفريق بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي.
وانتظم محمد شحاتة وصلاح الدين مصدق في تدريبات الفريق عقب الإصابة التي لحقت بهما.
وتدريبات خفيفة بالكرة لناصر ماهر بعد معاناته من إصابة بكدمة في الكاحل تعرض لها ضد سيراميكا كليوباترا.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري وفقد الأمل حسابيا في التأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.
ويأتي بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.
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