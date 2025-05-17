تشكيل البنك - سيد عبد الله أساسي ضد الأهلي.. وفيصل وياو يقودان الهجوم

يبدأ سيد عبد الله أساسيا في هجوم البنك الأهلي أمام الأهلي في الجولة 7 من مجموعة المنافسة على اللقب لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء.

ويتواجد سيد عبد الله على حساب أحمد ياسر ريان في الهجوم، ويقود أسامة فيصل هداف المسابقة برصيد 12 هدفا هجوم فريقه أساسيا.

وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب – سعيدو سيمبوري - محمود الجزار – هشام صلاح

الوسط: محمد إبراهيم – محمد فتحي – أحمد ربيع

الهجوم: ياو أنور - أسامة فيصل – سيد عبد الله

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل – أحمد النادري - محمد عبد الغني – أحمد ياسر ريان – سيرجي أكا – مصطفى عبد الرحيم – أمير مدحت – أحمد مدبولي – محمد بسيوني

ويسعى الأهلي الاقتراب خطوة من لقب الدوري إذ يتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

فيما يحاول البنك الأهلي خطف المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الموسم المقبل.